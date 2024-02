Galerii: haapsallased tähistasid Eesti sünnipäeva lossiplatsil

Täna keskpäeval marssisid Haapsalu lossiplatsile üksused, et ühiselt Vabadussõjas langenud Läänlaste mälestusmärgi juures tähistada koos haapsallastega Eesti sünnipäeva.

„Vabadus on meie esivanemate poolt kätte võidetud, mida tähistavad 151 nime siin samas mälestussambal. Nende vaprate meeste ohverdus on meie vabaduse alus. Meie kohus on seda vabadust hoida ja vajadusel ka kaitsta,” ütles oma kõnes kaitseliidu Lääne maleva pealik Urmas Muld.

Malevapealik tuletas meelde, et vabadus ei ole midagi isenesestmõistetavat, vaid selle nimel tuleb kõvasti vaeva näha. Muld rõhutas, et oluline olla valmis oma kodumaad kaitsma. „Kui meil kõigil on valmidus Eesti vabariigi kaitsmiseks olemas, siis kriitilisel hetkel me ei murdu,” ütles ta. Mulla sõnul on vabaduse eest seismisel on tähtis, et kõik teaksid mida nad tegema peavad ja selles saab iga inimene anda oma panuse omades kriitilist varu ja tegutsemiseks vajalikke oskusi. Malevapealik lisas, et neid oskusi saab omandada liitudes Kaitseliiduga.

Haapsalu linnapea Urmas Sukles, ütles oma kõnes, et täna ei ole vaid pidutsemise päev, vaid ka päev, mõelda meie riigi tulevikule. „Kas teeme kõik selleks et hoida ja kaitsta ja arendada meie riiki veelgi tugevamaks ja õitsvamaks. Olgu meie ühine eesmärk hoida kõrgel sini-must-valget lippu ning seista kindlalt meie rahva ja meie riigi tuleviku eest.”

Haapsalu põhikooli kõnevõistluse võitnud 3. b klassi ühisloominguna valminud kõne esitas lossiplatsil Raheli Luha. 3. b klassi õpilased olid kirja pannud, oma mütted Eestile mõeldes – mõeldes Eesti loodusele, lastele, inimestele, vabadusele, aga ka poliitikutele, kes võiksid vaidlemise asemel teha otsuseid koosmeeles. „Kui me koos oleksime kõik head ja rõõmsad, oleks meil veelgi parem elu ja Eesti oleks maailma toredaim paik, nagu muinasjutt,” ütles Luha.