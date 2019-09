Võntkülas saab ehtsat Pakistani toitu

Kolmapäeva õhtul oli Võntkülas endises poemajas Peshawari Tandoori nime kandva söögikoha ametlik avamispidu.

Juba augusti alguses vaikselt uksi paotanud söögimaja on nüüd kõigile avatud. Süüa teeb seal 26 aastat Eestis elanud pakistanlane Shafique Qureshi, kes on varem pidanud toidukohti nii Tallinnas kui ka Haapsalus. Selle suve hakul otsustas ta, et on aeg rikastada Lääne-Nigula valla elu. „Aga muidugi on kõik siia oodatud!” ütles Qureshi.

