Läänemaal jäi turiste vähemaks

Turistid Haapsalus Karja tänaval. Juhan Hepner

Statistikaameti maikuu andmetest on näha, et tänavu kahanes majutatud turistide arv Läänemaal mullusega võrreldes 15,6 protsenti.

Kui 2025. aasta mais majutati Läänemaal 10 061 inimest, siis tänavu samal ajal oli see 8488. Eestis tervikuna kasvas samal perioodil mullusega võrreldes majutusettevõtetes peatunud inimeste arv viis protsenti ja tänavu mais majutati Eestis 320 292 inimest.

Siseturiste oli Läänemaal mais majutatutest 6634 ehk 78 protsenti kõigist peatunud turistidest. Aasta varem oli siseturiste samal ajal Läänemaal 7786.