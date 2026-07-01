Läänemaa pälvis kestliku turismi kõrgeima taseme

Läänemaa turismijuht Ivik Uusmaa Green Destinationi sertifikaadiga. Foto Riina Simmer

Läänemaa sai rahvusvahelise kestliku turismi programmi Green Destination (Roheline sihtkoht – ingl. k) kõrgeima, plaatinum taseme tunnistuse.

„See on nagu kvaliteedimärk,” ütles Läänemaa turismijuht Ivika Uusmaa ja lisas, et see lisab Green Destinationi plaatina tase Läänemaale maailmas nähtavust. Turismijuhi sõnas, et kuna tegemist on rahvusvahelise programmiga, turundab ka Green Destination ise märgise saanud sihtkohti ning ka reisiagentuurid jälgivad reise kavandades ja oma klientidele sihtkohti soovitades kestliku turismi märgiste olemasolu.

Green Destination programmis hinnatakse sihtkohta kuues valdkonnas: sihtkoha ju