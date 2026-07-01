Lääne Elu paberleht neljapäeval, 2. juulil

Lääne Elu

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Tööstus parandas keerulise aja kiuste tulemusi

Mitu Läänemaa suuremat tööstusettevõtet suutsid mullusel keerulisel aastal siiski käivet kasvatada ning tunamullusest kahjumist kasumisse jõuda.

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Valgeväljale tuleb teine karjäär

Teedeehitusettevõte Tariston soovib rajada Valgeväljale teise liivakarjääri ja pärast kaevandamist luua sinna puhkeala koos ujumiskohaga.

Lihulas kõlab taas klassikaline muusika

Lihula klassikalise muusika festival algab homme õhtul kolmekäigulise kontsert-õhtusöögiga 1930. aastate muusika saatel.

 

 

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