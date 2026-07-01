Lääne Elu paberleht neljapäeval, 2. juulil

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Tööstus parandas keerulise aja kiuste tulemusi
Mitu Läänemaa suuremat tööstusettevõtet suutsid mullusel keerulisel aastal siiski käivet kasvatada ning tunamullusest kahjumist kasumisse jõuda.
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Valgeväljale tuleb teine karjäär
Teedeehitusettevõte Tariston soovib rajada Valgeväljale teise liivakarjääri ja pärast kaevandamist luua sinna puhkeala koos ujumiskohaga.
Lihulas kõlab taas klassikaline muusika
Lihula klassikalise muusika festival algab homme õhtul kolmekäigulise kontsert-õhtusöögiga 1930. aastate muusika saatel.
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