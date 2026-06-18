Lääne-Nigula vallavolikogu esimees jäi ametisse

Lääne-Nigula vallavolikogu esimees Sven Köster. Juhan Hepner

Lääne-Nigula vallavolikogu esimehe Sven Köstri umbusaldus kukkus 12 poolt- ja 12 vastuhäälega läbi, mahavõtmiseks läinuks vaja 13 voliniku heakskiitu.

„Siis on nii,” ütles Lääne-Nigula vallavolikogu aseesimees Hardi Rehkalt (EKRE) pärast seda, kui hääled olid kokku loetud. „Umbusaldus läbi ei läinud. Vabastan koha Sven Köstrile.”

Vallvolikogu istungi 20. minutil end taandanud reformierakondlasest, kuid sotside nimekirjas kandideerinud Köster tõusis, võttis portfelli kätte ja mapi kaenlasse ning naasis volikogu esimehe laua taha. Köster tänas volikogu usalduse eest ja läks päevakorraga edasi, nagu poleks midagi juhtunud.

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Volinike eelnevad emotsionaalsed sõnavõtud näitasid siiski, et kaheksa kuud pärast valimisi ei ole Lääne-Nigulas töörahu tekkinud: koalitsioon süüdistab opositsiooni juntinmises, opositsioon leiab, et volikogu esimees ei tunne seadust ja teeb vallale häbi. Kuigi mitu Isamaa fraktsiooni liiget rõhutas enne hääletust, et vastutab volikogu esimees isiklikult, oli koalitsioon nagu üks mees umbusalduse vastu.

Opositsioon ko