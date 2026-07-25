Läänemaal algas viljalõikus

Läänemaa põllumeeste sõnul tõotab head saaki, kui ainult kuiva peaks – vihmaga ei saa kombaini välja saata, sadu lamandab kõrred ja paneb umbrohu vohama.

Läänemaa ühe suurema maaomaniku ja teraviljakasvataja Hardi Rehkalti ettevõtte kolm helerohelist Claasi kombaini seisid neljapäeva hommikul töökoja õue peal jõude – taevas oli paksus pilves ja tibutas vihma. „Täitsa küsimärk. Ei julge arvata ühte- ega teist pidi. Vahest õhtul saab minna, paar kärutäit teha,” ütles Rehkalt ilma seirates. Kärusse mahub 28–30 tonni vilja.

Pärastlõunaks oli päike siiski välja tulnud ja viljalõikusmasinaile pandi hääled sisse. „Tuli ikka rohkem kui paar kärutäit. Tuli põhku ja tuli seemet ka,” ütles Rehkal