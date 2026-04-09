Kerkivad hinnad sunnivad põllumehi kulusid kokku hoidma

Argo Jõesoo külvab esialgsest plaanist vähem kaera ja rohkem põllumajanduslikku kanepit. Foto: Juhan Hepner

Iraani sõja tõttu kiiresti kasvanud kütuse ja väetise hinnad on pannud viljakasvatajad oma plaane ringi tegema.

Läänemaa viljakasvatajad ütlevad kui ühest suust, et sisendhinnad aina kasvavad, kuid vilja kokkuostuhinnad pigem langevad. „Vahed liiguvad vales suunas,” ütles Linnamäe lähistel teravilja kasvatav Arne Tamm.

Sisendite üha kerkivad hinnad on pannud plaane ümber mängima ka Võntküla põllumehe Argo Jõesoo. „Mõtlema paneb. Tuleb vaadata, kuidas saab ökonoomsemalt ja kokkuhoidlikumalt,” ütles ta.