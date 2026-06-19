“Soft bangs” ja “curtain bangs”: millised tukastiilid praegu domineerivad?

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Tukk on üks neist juukselõikuse elementidest, mis ei kao moest päriselt kunagi, kuid aeg-ajalt tõuseb see taas ilumaailma keskmesse. Viimase paari aasta jooksul on eriti palju tähelepanu saanud pehmed ja loomulikud tukastiilid, mis raamivad nägu ilma liiga range või dramaatilise muljeta. Sotsiaalmeedia, kuulsused ja juuksurite soovitused on toonud esile kaks selget favoriiti: soft bangs ja curtain bangs.

Sama loomulikkuse trend peegeldub ka juuksehoolduses. Üha enam eelistatakse tooteid, mis toetavad juuste loomulikku tekstuuri ja liikumist. Näiteks on sellised brändid nagu Aussie keskendunud toodetele, mis aitavad juustel jääda pehmeks ja liikuvaks, ilma et muutuksid raskeks või ülestiliseerituks. Just selline pingutuseta välimus on ka tänaste tukatrendide keskmes.

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Miks on tukk taas nii populaarne?

Tuka populaarsuse taga on mitu põhjust. Esiteks võimaldab see muuta välimust ilma radikaalse juukselõikuseta. Kui paljud inimesed ei soovi loobuda pikkadest juustest, siis tukk annab võimaluse värskendada kogu soengut väga efektiivselt.

Teiseks sobib tänapäevane tukk hästi laiemasse ilutrendi, kus väärtustatakse loomulikkust ja individuaalsust. Kui varasematel aastatel olid moes täpselt lõigatud ja hoolikalt viimistletud tukad, siis nüüd eelistatakse pehmemaid ja kergemini väljakasvavaid variante.

Mis on soft bangs?

Soft bangs ehk pehme tukk on õhuline, kerge ja sageli veidi hõrendatud. Selle eesmärk ei ole katta kogu laupa ega luua tugevat joont, vaid pehmendada näojooni ning lisada soengule liikuvust.

Selline tukk sobib hästi inimestele, kes soovivad proovida tukka esimest korda. Kuna lõige ei ole liiga fikseeritud, on seda lihtsam stiliseerida ning ka väljakasvamise periood on vähem märgatav.

Soft bangs töötab eriti hästi keskmise pikkusega ja pikkade juuste puhul ning sobib paljude erinevate näokujudega. Just seetõttu on sellest saanud üks sagedamini soovitatud tukastiile nii salongides kui ka sotsiaalmeedias.

Curtain bangs jätkab võidukäiku

Kui üks tukastiil on viimastel aastatel täielikult vallutanud ilumaailma, siis on selleks curtain bangs ehk kardinatukk.