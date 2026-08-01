Haapsalu toetab Pärnu suurhalli

Haapsalu linnavalitsus avaldas Eesti olümpiakomiteele (EOK), kultuuriministeeriumile ja Pärnu linnavalitsusele saadetud kirjas toetust Pärnu kandidatuurile Eesti uue riikliku multifunktsionaalse halli asukohana. EOK valmistab riigi tellimusel ette multifunktsionaalse halli arendust ning analüüsib praegu huvi näidanud linnade Pärnu, Tallinna ja Tartu näitel, milline oleks rajatisele sobivaim asukoht Eestis.

Haapsalu abilinnapea Anneli Haabu kirjutas pöördumises, et sellise halli Pärnusse rajamine oleks regionaalpoliitiliselt tähtis samm, mis looks eelduse investeeringute, sündmuste ja külastajate jõudmiseks ka väljapoole Eesti kahte suurimat keskust.

„Pärnu tugevus on strateegiline asukoht ning tulevikus veelgi paranev ühenduvus. Rail Baltica valmimine tõstab kogu Lääne-Eesti rahvusva