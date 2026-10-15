Juhtkiri: peatänava saaga lõppu ei paista

Kevadel avaldas Lääne Elu juhtkirjas lootust, et ehk lõppeb tänavuse suvega Haapsalu peatänava üle mõistuse pikaks veninud lugulaul. Teatavasti on viimased viis aastat väikeste vahedega Posti tänavat ehitatud ja ümber ehitatud. Tänavu kevadel paistis, et ehk saab suvise vuukide uuesti täitmise ja ülekäiguradade parandamise järel tänavast viimaks asja.

Nagu näha, pole asja saanud. Hoopis saaga venib edasi ning ehitaja YIT AS ja Haapsalu linnavalitsus kirjutavad sellesse aina uusi salme. Viimase salmi kohaselt on rumal hoopis tellija, st linnavalitsus, kes esiteks tahtis odavamat, aga sobimatut vuugitäidet ja teiseks ei teinud midagi selleks, et sool teistelt tänavatelt soola mittekannatava