Kevin Uspenski sai U23 MMil pronksi (täiendatud kell 15.55)

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Kevin Uspenski sai Ameerika Ühendriikides Las Vegases peetavatel Kreeka-Rooma maadluse U23 vanuseklassi maailmameistrivõistlustel kuni 130 kg kaalukategoorias pronksmedali teatas Eesti maadlusliit.

Uspenski võitis kaheksandikfinaalis 0:3 kaotusseisust 4:3 ukrainlast Ivan Jankovskit ning veerandfinaalis ülekaalukalt 9:0 grusiini Rati Talikišvilit. Poolfinaalis pidi Kevin Uspenski tunnistama hiinlase Wenhao Jiang 9:1 paremust, aga pronksimatšis võitis Uspenski ungarlast Laszlo Darabost punktiseisuga 4:1. Jiang, kes alistas poolfinaalis Uspenski, tuli maailmameistriks.

Kevini kaksiksvend Robin Uspenski maadles Kreeka-Rooma maadluses kehakaalus kuni 97 kg ja teenis ühe võidu ja ühe kaotuse ja tema laeks jäi seekord kaheksandikfinaal.

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“Jalutan mööda öist Las Vegast ja pühin põskedelt pisaraid. Need on rõõmupisarad. Mina, meie pere on aastaid elanud kaasa Kevini ja Robini edusammudele ja tagasilöökidele maadlusmatil,” jagas sotsiaalmeedia vahendusel muljeid Kevini ja Robini isa ja treener Aap Uspenski.

“Natuke kahju on Robinist, kelle seekordne väike “näpukas” jättis ta ilma võimalusest maadelda MMil medalile. Ta tegelikult on selleks valmis,” lausus Aap Uspenski.

“Aga õnneks selleks ju ongi kaksikud, et täiustada teineteist. Täna võttis koorma enda õlgadele Kevin, kes tõusis fööniksina tuhast ja maadles ennast maailma tippu! See tulemus ei ole tegelikult minu teadvusesse veel jõudnud. Aga minu tulemustest läks ta sellega küll mööda,” lisas Aap Uspenski.