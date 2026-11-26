Läänemaa lahtistel meistrivõistlustel Kreeka-Rooma maadluses pakkusid läänlastele konkurentsi Saare- ja Muhumaa maadlejad. Läänemaad esindasid 30 osaleja seas Haapsalu ja Martna noored maadlejad.

Võistluste kohtuniku ja Haapsalu Dünamo treeneri Aap Uspenski sõnul võistlusel eraldi vanusgruppe ei olnud. „Sättisime võistlejad nii kokku, et enamvähem ühevanused saaksid omavahel maadelda. Kõik said omale parajad vastased,” ütles Uspenski ja lisas, et kõige tähtsam oli, et lapsed tunneks võistlemisest rõõmu. „Et neil oleks selline võistlus, kus saavad tunda ka võidurõõmu.”

Suuremat külalislahkust läänlased üles ei näidanud – kümnest kehakaalust vaid ühes läks võit Saaremaale.

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