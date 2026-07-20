Selgusid maakonna meistrid tennises

Meespaarismängu finalistid Timo Toom, Igor Nudelman, Ott Raidla ja Küllo Kuhi. Foto: erakogu
Meesüksikmängu finalistid Imat Lõbu ja Ott Raidla. Foto: erakogu
Meesüksikmängu 40+ finalistid Ilo Toom ja Raiko Lipstok. Foto: erakogu
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Pea kaks nädalat kestsid Krahviaia tennisekeskuses hiliste õhtutundideni Läänemaa meistrivõistlused. Ilm soosis turniiri ja seekord õnnestus kõik mängud pidada välisväljakutel.
Võitjad selgitati seitsmes mänguklassis. Kolmekordseid võitjais seekord ei olnud, kahekordseteks võitjateks tulid Ott Raidla ja Agrita Gavronska.
Ott oli kõrgetasemelises meesüksikmängu finaalis parem Imat Lõbust 7-5 6-4. Teine meistritiitel tuli meespaarismängus koos Küllo Kuhiga peale ülitasavägist otsustavat mängu tulemusega 6-4 6-7(3) 16-14 paari Igor Nudelman ja Timo Toom üle.
Agrita oli naisüksikmängu finaalis parem Adele Lumi