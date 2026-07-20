Selgusid maakonna meistrid tennises

Vello Kuhi

Naispaarismängu finalistid Annima Mändla, Adele Lumiste, Karin Kanepi ja Kadri Kanepi. Foto: erakogu
Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 7

 

Pea kaks nädalat kestsid Krahviaia tennisekeskuses hiliste õhtutundideni Läänemaa meistrivõistlused. Ilm soosis turniiri ja seekord õnnestus kõik mängud pidada välisväljakutel.

Võitjad selgitati seitsmes mänguklassis. Kolmekordseid võitjais seekord ei olnud, kahekordseteks võitjateks tulid Ott Raidla ja Agrita Gavronska.

Ott oli kõrgetasemelises meesüksikmängu finaalis parem Imat Lõbust 7-5 6-4. Teine meistritiitel tuli meespaarismängus koos Küllo Kuhiga peale ülitasavägist otsustavat mängu tulemusega 6-4 6-7(3) 16-14 paari Igor Nudelman ja Timo Toom üle.

Agrita oli naisüksikmängu finaalis parem Adele Lumi

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!

Reklaam

SEOTUD ARTIKLIDROHKEM AUTORILT