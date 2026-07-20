Haapsalu paatkond tõi Muhu Väinalt esikoha

Lagle III. Foto: Tiit Aunaste/Kalevi jahtklubi

Haapsalu jahtklubi paat Lagle III võitis ORC IV klassis Eesti purjetajate suurima suveürituse, Muhu väina regati.

Ülari Velviste juhitud paatkond võitis ses klassis Kalevi jahtklubi Vesileenu (kapten Imre Marmor) ja Dago klubi Merilase (kapten Raigo Pajula) ees. Lisaks Velvistele kuulusid Lagle III meeskonda Risten Reintam, Mihkel Rehepapp ja Kaspar Saar.

Lagle III võitis üheksast sõidust kuus ja jäi kahes sõidus teiseks. Viimases sõidus reedel otsustati mitte startida, sest üks, kõige kehvem tulemus võeti nagunii üldarvestuses maha.

Lagle III meeskonnale on see