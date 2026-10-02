Läänemaa 7.-9. klasside jalgpallimeistrid on Oru kool ja Haapsalu põhikool

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Jalgpall_tüdrukud. Bert Rotberg Haapsalu põhikooli võistkond Marie Saar (vasakult), Grete Amberg, Hedy Ulm, Lisanna Marii Liiv, Adeele Müür, Mia Engman, Elise Katrina Sepp. Foto Bert Rotberg Jalgpall_poisid. Bert Rotber Läänemaa 7.-9. klasside meister jalgpallis Oru kool: Rimo Paesüld (vasakult), Ralf Loorens, Gregor Valtsov, Oscar Notton, Gustav Saareväli, Nazar Nanynets, Robin Notton, Martin Rakul, Ralph Robert Viiret, Tomi Priske. Foto Bert Rotberg

Neljapäeval, 1. oktoobril kogunes Haapsalu kunstmuruväljakule 91 õpilast ja 6 juhendajat seitsmest Läänemaa koolist, et võistelda Läänemaa koolinoorte meistri tiitli nimel. Poiste turniiril osales kaheksa ja tüdrukute omal kolm võistkonda.

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Poiste turniiril jagati võistkonnad kahte neljaliikmelisse alagruppi, misjärel mängisid gruppide paremad kohtadele esimesest neljandani, ning taha poole jäänud võistkonnad kohtadele viiest kaheksandani. Tüdrukute turniiril mängisid kõik võistkonnad teineteisega kaks mängu ning selgitasid seeläbi võitja.

Poiste turniiril pääsesid poolfinaalidesse Noarootsi, Martna-Palivere, Haapsalu põhikooli I võistkond ja Oru. Poolfinaalides olid võidukad Martna-Palivere ning Oru, kes pärast finaalis mängitud 0:0 viiki selgitasid v