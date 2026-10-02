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Kõrtsu detailplaneeringu kehtestamine

Lääne-Nigula Vallavalitsuse 29.09.2026 korraldusega nr 2-3/26-427 kehtestati Saunja külas Kõrtsu detailplaneering. Planeeringuala hõlmab katastriüksust tunnusega 55201:001:0229 (kinnisasi nr 1733632, maatulundusmaa, pindala 34655 m2). Planeering näeb ette kuue elamumaa sihtotstarbega katastriüksuse moodustamise. Ühine krunt on planeeritud juurdepääsuteele, puurkaevule ja biopuhastile ning eraldi maaüksus kergliiklusteele. Igale elamumaakrundile nähakse ette ehitusõigus. Veevarustus on planeeritud ühisest puurkaevust ja kanalisatsioonilahendusena nähakse ette ühiskanalisatsioon. Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas valla üldplaneeringuga. Keskkonnamõju strateegilise hindamise kohustus puudub.

Materjalidega on võimalik tutvuda https://www.laanenigula.ee/detailplaneeringud#kehtestatud

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