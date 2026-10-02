Galerii: muusikapäeva tähistamisel sai Hilja Tamm teeneteristi

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muusikapäev ridalas_malelliisaraigla (1)
Foto: Malle-Liisa Raigla
muusikapäev ridalas_malelliisaraigla (2)
Foto: Malle-Liisa Raigla
muusikapäev ridalas_malelliisaraigla (3)
Foto: Malle-Liisa Raigla
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Ridala koolis peetud muusikapäeval tunnustas Läänemaa vabadusvõitlejate ühendus tantsujuht Hilja Tamme teeneteristiga.
Teeneteristi üle andnud Eesti vabadusvõitlejate liidu
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