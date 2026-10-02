Galerii: muusikapäeva tähistamisel sai Hilja Tamm teeneteristi

Malle-Liisa Raigla

malleliisa@le.ee

Foto: Malle-Liisa Raigla
Kuula artiklit, minutit ja sekundit
0:00 / :
Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 11

 

 

Ridala koolis peetud muusikapäeval tunnustas Läänemaa vabadusvõitlejate ühendus tantsujuht Hilja Tamme teeneteristiga.

Teeneteristi üle andnud Eesti vabadusvõitlejate liidu

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!

Reklaam

SEOTUD ARTIKLIDROHKEM AUTORILT