Ridala kooli hakkab juhtima Priit Põiklik

Ridala põhikooli hakkab tulevast nädalast juhtima suhtekorraldaja ning ajakirjanik Priit Põiklik.

Põiklik ütles Lääne Elule, et on töötanud kommunikatsioonijuhi ning ajakirjanikuna, aga otsustanud teha karjääripöörde. „Ridala väikese maakoolina sobib minu väärtushinnangutega,” märkis Põiklik.

Lapsepõlvesuved on ta veetnud Nõva kandis, muud seost tal Läänemaaga ei ole. „Elan Tallinnas, aga kavatsen vaadata elamise Läänemaale,” ütles Põiklik.

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Oma sõnul muu töö kõrvalt on ta õpetanud 15 aastat Tallinna ja Tartu koolides ühiskonnaõpetust ning valikaineid, näiteks karjääriplaneerimist, meediat ja kommunikatsiooni.

54aastane Põiklik on õppinud Tartu ülikoolis sotsioloogiat ja kommunikatsiooni ning Tallinna ülikoolis õigusteadust. Ta lõpetanud diplomaatide kooli. Õpetajakutset Põikli