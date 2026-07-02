Haapsalu palkab uue haridusnõuniku

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Haapsalu linnavalitsus. Foto: Juhan Hepner
Haapsalu linnavalitsus kuulutas välja konkursi, et leida uus haridusnõunik.
Haapsalu abilinnapea Andres Kampmann ütles Lääne Elule, et senine haridusnõunik Mari-Epp Täht on otsustanud jääda pensionile. Täht töötas Haapsalu linnavalitsuses üle 15 aasta.
Konkurss uue nõuniku leidmiseks kestab 26. juulini.
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