Haridusnõunikuks on kaheksa soovijat

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Haapsalu abilinnapea Andres Kampmann ütles Lääne Elule, et linna haridusnõuniku kohale kandideerib kaheksa inimest.

„On väga häid kandidaate. Vaatame avaldused läbi ja edastame kutsed vestlusele,” sõnas Kampmann.

Haapsalu linnavalitsus kuulutas välja konkursi, et leida uus haridusnõunik, sest senine haridusnõunik Mari-Epp Täht on otsustanud 1. augustist pensionile jääda.

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Täht töötas Haapsalu linnavalitsuses üle 15 aasta.