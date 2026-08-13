Huvikooli direktoriks pürgib kolm inimest

Malle-Liisa Raigla

malleliisa@le.ee

Haapalu noorte huvikeskus on saanud uue ilme. Arvo Tarmula
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Haapalu noorte huvikeskus. Foto: Arvo Tarmula

Haapsalu noorte huvikeskuse direktoriks soovib saada kolm inimest.

Haapsalu haridusnõunik Mari-Epp Täht ütles, et kandidaadid tunduvad olevat väga head ja kindlasti nende seast sobiv juht leitakse.

Huvikeskuse uus direktor selgub kahe nädala pärast.

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Huvikeskus on olnud direktorita eelmise aasta septembri lõpust, kui 15 aastat kooli juhtinud direktor Ree

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