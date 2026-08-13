Huvikooli direktoriks pürgib kolm inimest

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Haapsalu noorte huvikeskuse direktoriks soovib saada kolm inimest.
Haapsalu haridusnõunik Mari-Epp Täht ütles, et kandidaadid tunduvad olevat väga head ja kindlasti nende seast sobiv juht leitakse.
Huvikeskuse uus direktor selgub kahe nädala pärast.
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Huvikeskus on olnud direktorita eelmise aasta septembri lõpust, kui 15 aastat kooli juhtinud direktor Ree
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