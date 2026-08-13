Koolipäeva alguse nihkumine bussiliiklust ei muuda

Sügisest kahes Haapsalu koolis muutuv koolipäeva algus ei too kaasa muudatusi bussiliikluses.

„Läänemaa bussiliinide sõiduplaanid ei muutu 1. septembrist,” ütles Põhja-Eesti ühistranspordikeskuse sõitjateveo osakonna juhataja Kadri Krooni. „Koolide algusajad, vähemalt märtsis omavalitsuste poolt meile antud ja täna koolide kodulehel oleva info põhjal ei muutu või muutuvad vähe,” ütles Krooni.

Haapsalus otsustas kaks kooli nihutada koolipäeva algust – sügisel peavad Haapsalu linna algkooli õpilased senise 8.10 asemel koolis olema 8.30 ja Läänemaa ühisgü