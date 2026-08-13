Koolipäeva alguse nihkumine bussiliiklust ei muuda

Malle-Liisa Raigla

malleliisa@le.ee

Mägaris elav Haapsalu koolipoiss Kenerth Paes sõidab bussiga kooli iga päev, vaid selle nädala kolm esimest päeva on õpetajate streigi tõttu vahele jäänud. Foto: Urmas Lauri
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Bussiajad sügisest ei muutu. Foto: Urmas Lauri

Sügisest kahes Haapsalu koolis muutuv koolipäeva algus ei too kaasa muudatusi bussiliikluses.

„Läänemaa bussiliinide sõiduplaanid ei muutu 1. septembrist,” ütles Põhja-Eesti ühistranspordikeskuse sõitjateveo osakonna juhataja Kadri Krooni. „Koolide algusajad, vähemalt märtsis omavalitsuste poolt meile antud ja täna koolide kodulehel oleva info põhjal ei muutu või muutuvad vähe,” ütles Krooni.

Haapsalus otsustas kaks kooli nihutada koolipäeva algust – sügisel peavad Haapsalu linna algkooli õpilased senise 8.10 asemel koolis olema 8.30 ja Läänemaa ühisgü

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