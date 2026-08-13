Ligi kolm miljonit eurot maksnud Martna kool valmistub 1. septembriks

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Esimesel koolipäeval kogunevad Martna-Palivere ühendkooli lapsed aktuseks Martna tuttuude koolimajja, mille remont läks maksma ligi kolm miljonit eurot.

Eile hommikul keeras Martna praegu veel ehitusjärgus koolimaja ette Paide MEKi auto. Töömees, helkurvest seljas, hüppas masinast välja ja liitus väikese inimrühmaga. Valged kiivrid peas, seisid seal teiste seas Lääne-Nigula abivallavanem Katrin Viks ja Martna-Palivere kooli direktor Kädly Künnap. Käis ehituskoosolek. „Tegime maja peal tiiru nagu viimasel ajal igal kolmapäeval,” ütles Viks.

Kahe nädala pärast peab aasta tagasi alanud remont olema valmis, et lapsed saaks õppeaastat alustada säravvalge fassaadi ja kohvipruuni puitlaudisega kaetud eeskojaga hoones. „Osa majast lammutasime maha, osa ehitasime juurde, osa renoveerisime,” ütles Viks.

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