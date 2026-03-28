Koolid otsivad õpetajaid järjest varem

Läänemaa koolijuhid kuulutavad konkursse välja juba märtsis, et leida tulevaks sügiseks klassi ette kvalifitseeritud õpetajad, kelle hulk aasta-aastalt kahaneb.
Haapsalu põhikooli direktor Anne Mahoni ei oska isegi täpselt öelda, kui pikalt on ta eesti keele ja kirjanduse õpetajat otsinud. „Kas just viis aastat, võin eksida, aga viimastel aastail oleme otsinud kogu aeg,” märkis ta. Kvalifitseeritud koolmeistrit ei ole tal õnnestunud leida. Tulevaks sügiseks otsib põhikool taas nõuetele vastavat eesti keele ja kirjanduse ning ka muusikaõpetajat.
Täiskohaga tööd jätkuks Läänemaa suurimas koolis neljale, kui mitte viiele eesti keele ja kirjanduse õpetajale. Praegu kuuest-seitsmest osaliselt väiksema koormusega töötavast pedagoogist vastab kvalifikatsioonile kolm, täiskoormusega töötab neist üks. Kolmest kaks saavad tänavu 60aastaseks.
Õpetajad on jäänud vanaks
60aastaste ja va