Ülivõimas kiirendusauto läheb Kiltsi rajale

Sellel nädalavahetusel näeb Kiltsi lennuväljal maailma kõige nobedamasse kiirendusautode klassi Top Fuel kuuluvat masinat.

Laupäeval ja pühapäeval teeb Kiltsi lennuväljal Eesti kiirendusspordi hooaja eelviimasel etapil käivitamisi ja näidissõite Soomest Eestisse toodud Top Fuel kiirendusauto, mille sarnast sai Maarjamaal viimati näha 21 aastat tagasi. Auto omanik ja juht on kuulus Soome kiirendussportlane Timo Lehtimäki.

Kiirendusspordi Eesti meistrivõistluste korraldaja Evelin Dureiko sõnul käis Lehtimäki tiim tänavu varem Kiltsi rada vaatamas. „Nad ütlesid, et katsetavad nüüd. See oleneb ilmast ja tehnikast, aga nad tahaksid ikka jala sirgu ajada k