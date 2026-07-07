Galerii: Kiltsi lennuväljal jätkus kuhjaga draamat ja kiirust

Juhan Hepner

juhan@le.ee

Foto: Juhan Hepner
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Nädalavahetusel peeti Kiltsi lennuväljal kiirendusspordi Eesti meistrivõistluste (EMV) teine ja karikavõistluste kolmas etapp nimega Ghost Performance Summer Fest, kus kiirused kasvasid üle 300 kilomeetri tunnis.

Kahepäevased võistlused algasid lau

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