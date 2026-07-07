Galerii: Kiltsi lennuväljal jätkus kuhjaga draamat ja kiirust

Kuula artiklit, 4 minutit ja 24 sekundit
0:00 / 4:24
Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 161
NJ1A1163
Foto: Juhan Hepner
NJ1A0945
Foto: Juhan Hepner
NJ1A1403
Foto: Juhan Hepner
Artikkel jätkub peale reklaami
image_article
Galerii ja artikli nägemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!
Nädalavahetusel peeti Kiltsi lennuväljal kiirendusspordi Eesti meistrivõistluste (EMV) teine ja karikavõistluste kolmas etapp nimega Ghost Performance Summer Fest, kus kiirused kasvasid üle 300 kilomeetri tunnis.
Kahepäevased võistlused algasid lau
Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!
Reklaam