Galerii: AHHAA teadusteater ja Caateri kontsert Kiltsi lennuväljal

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AHHAA ja Caater foto Juhan Hepner (8)
Foto: Juhan Hepner
AHHAA ja Caater foto Juhan Hepner (15)
Foto: Juhan Hepner
AHHAA ja Caater foto Juhan Hepner (35)
Foto: Juhan Hepner
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Laupäeva õhtul esinesid kiirendusspordi Eesti meistrivõistluste viimase etapi esimese päeva lõpetuseks Kiltsi lennuväljal publikule AHHAA teadusteater ja ansambel Caater koos Mari-Liisiga. Teadusteatris sai muu hulgas näha, kuidas süttib suure rõhu alt välja pääsev õli.
Kiirendusspordi Eesti meistrivõistluste viimase etapi finaalid sõidetakse täna ning seejärel kroonitakse Eesti meistrid.
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