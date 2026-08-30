Galerii: AHHAA teadusteater ja Caateri kontsert Kiltsi lennuväljal

Juhan Hepner

juhan@le.ee

Foto: Juhan Hepner
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Laupäeva õhtul esinesid kiirendusspordi Eesti meistrivõistluste viimase etapi esimese päeva lõpetuseks Kiltsi lennuväljal publikule AHHAA teadusteater ja ansambel Caater koos Mari-Liisiga. Teadusteatris sai muu hulgas näha, kuidas süttib suure rõhu alt välja pääsev õli.

Kiirendusspordi Eesti meistrivõistluste viimase etapi finaalid sõidetakse täna ning seejärel kroonitakse Eesti meistrid.

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