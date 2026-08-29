Pühapäeval on vanalinna parklad suletud

Malle-Liisa Raigla

malleliisa@le.ee

Pühapäeval on parklad suletud. Foto: Malle-Liisa Raigla
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Pühapäeval on parklad suletud. Foto: Malle-Liisa Raigla

Pühapäeval on presidendipaari külastuse tõttu mitu Haapsalu vanalinna parklat suletud.

President Alar Karis jagab pühapäeval Haapsalu kultuurikeskuses tunnustusi Eesti kauneimate kodude omanikele. Seetõttu on Vaba tänava linnuse ja kultuurikeskuse parkla reserveeritud ürituse kutsetega külalistele. Samuti on haigla tagumine parkla avatud vaid haigla töötajatele ja kutsutud külalistele.

Enne seda avab presidendiprou

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