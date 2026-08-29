Läänemaa jalgpalliklubi sai uue hingamise

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Läänemaa jalgpalliklubi on selja taha jätnud poolteist aastat kestnud madalseisu ja kolm mängu järjest võitnud. Klubile andsid uue hingamise siia saabunud välismängijad.

„Selliseid väravaid lüüakse Eestis ainult Premium liigas,” ütles Läänemaa JK eelmises mängus Fabio Martinsi löödud värava kohta Lõuna-Läänemaa jalgpallitreener Jaanus Getreu. „Nüüd on see meie staadionil ja see on nii äge.”

Kuid veel kaks kuud tagasi oli Läänemaa jalgpalliklubi lõpetamise äärel. Võistkonnal polnud pikalt olnud peatreenerit ega liidrit ning mänge kaotati järjest. Jaanipäeva eel võttis meeskond vastu ka loobumiskaotuse ja mõtles sootuks lõpetamise peale.

Uue hingamise andsid jalgpalliklubile juulis siia saabunud välismängij