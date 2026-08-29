Struktuurimuutus tõi Rannarootsi lihatööstusele käiberekordi

Mullu Maag Grupist lahku löönud Rannarootsi lihatööstus tegi eelmisel aastal käibe- ja kasumirekordi.

Samas muutus Rannarootsi lihatööstuse kontserni struktuur nii palju, et majandusaasta aruandeski seisab, et ettevõttel võrdlusperiood puudub. „Panime kaks firmat kokku ja sellest tuli käibetõus,” ütles firma tegevjuht Karmo Aksel. Temagi tunnistas, et ettevõtte mullune ja tunamullune tulemus pole väga võrreldavad.

Uue kontserni algusajaks loetakse eelmise aasta algust, mil asutati ettevõte Rannatütar OÜ. See ettevõte ostis Maag Grupilt eelmise aasta aprillis Rannarootsi ASi, Poultry Meat OÜ ja Maag Horeca OÜ. Septembris kujunes välja ettevõtte lõplik struktuur, kui Rannatütar OÜga ühinenud Rannarootsi lihatööstus muutus emaettevõtteks ja Poultry Meat OÜ tema tütarettevõtteks.

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Alla aasta tegutsenud Rannatütar OÜ kustutati mullu novembris. Samal