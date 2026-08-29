Galerii: haapsallane laskus ratastooliga lossitornist

Malle-Liisa Raigla

malleliisa@le.ee

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Laupäeval laskus mööda Valge Daami lavastuses kasutatavat trossi mööda piiskopilinnuse tornist alla ratastoolis haapsallane Hegert Mölder.

„Väga

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