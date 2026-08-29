Galerii: haapsallane laskus ratastooliga lossitornist

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Foto: Malle-Liisa Raigla
hegert mölder_malleliisaraigla (2)
Foto: Malle-Liisa Raigla
hegert mölder_malleliisaraigla (3)
Foto: Malle-Liisa Raigla
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Laupäeval laskus mööda Valge Daami lavastuses kasutatavat trossi mööda piiskopilinnuse tornist alla ratastoolis haapsallane Hegert Mölder.
„Väga
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