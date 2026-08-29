Politsei on kaablivarga üle kuulanud

Risti külje alla ehitatavas Sunly päikesepargis mais toimunud varguste asjus on politsei kahtlustavana üle kuulanud 31aastase mehe.

„Talle esitati esialgne kahtlustus, kuid kontrollime veel kriminaalmenetluses, kas ja mil määral ta nende vargustega seotud on,” ütles prokurör Marelle Ulla. „Teisi inimesi praegu kahtlustatavana üle kuulatud ei ole.”

Ulla sõnul ei ole uusi teateid Läänemaa päikeseparkides toimunud kaablivarguste kohta laekunud juunist alate