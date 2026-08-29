Haapsalu peatänava garantiiremont venib

Suvel väiksemate töödega algama pidanud Posti tänava garantiiremont lükkub üha edasi.

Sel nädalal pidid Haapsalu linnavalitsus ja teed ehitanud YIT kohtuma, kuid ehitaja lükkas kohtumise edasi ega ole seni ühegi tööga alustanud. „Ehitaja ei ole öelnud, et ei tee, aga lükkab kohtumist edasi,” ütles Haapsalu abilinnapea Peep Aedviir.

Samas lisas Aedviir, et linnavalitsusel ei ole praegu remondi toimumise suhtes kindlustunnet. Kuna Posti tänava garantii kehtib järgmise aasta juulini, on Aedviirul soov, et praegu õhus olevad tööd saaksid tänavu tehtud, kevadel saaks tee veel kord üle vaadata ning vajadusel jõuaks siis veel parandusi teha.

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Olukorra teeb keerulisemaks seegi, et Posti tänavat ehitanud YIT Eesti AS enam tee-ehitusega ei tegele, vaid on keskendunud hoonete ehitusele. Aedviiru sõnul siiski garantiitöid veel tehakse.

Kokkuhoid maksab kätte

Aedviiru sõnul on Posti tänaval neli suuremat murekohta, mis tuleb lahendada. Kogu tee ulat