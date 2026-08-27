Sügisel muutub Lahe tänava liiklus

Mulluse remondi järel markeeringuta Lahe tänav Haapsalus saab peatselt uue liikluskorralduse.

„Kõige suurem muutus on Kalda ja Lahe tänava ristmikul,” ütles Haapsalu abilinnapea Peep Aedviir. Praegu on see tema sõnul ebamugav ristmik, kus nähtavus on halb. Nii muutuvad tulevikus peateeks Kalda ja Lahe tänavad.

Aedviiru sõnul on plaan ristmik joonte, postide ja haljastusega täiendavalt markeerida, et raskendada n-ö mälu järgi sõitmist.

Artikkel jätkub peale reklaami

Lembitu ja Lahe tänava ristmikul, kus Lembitu tänavalt Lahe tänavale pöörates on autojuhtidele pime nurk, on kavas see likvideerida, vahetades parkla ja ristmiku asukohad ning sättides parkla nii, et pimedat nurka ei jää.

Samuti tuleb tänavale ühe asemel mitu ülekäigurada. Kuigi üks neist hakkab ületama Lahe ja Kalda tänava ristmikku, on see koht