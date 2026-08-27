Riik pakub maid rendile

Riigimaaoksjon.ee keskkonnas pakub maa- ja ruumiamet rendile 14 maatükki Lääne-Nigula vallas.

Maatükid asuvad Hindaste, Kaare, Keskvere, Kesu, Martna, Nõva, Peraküla, Piirsalu, Rannajõe, Saare ja Vaisi külades.

Suurim maatükk on Rannapõllu Perakülas, mis on üle 31 hektari ja mille alghind on 1339 eurot renti aastas. Rannakülas asuvate 25,5 hektari suuruse Taari kinnistu ja 26,2 hektari suuruse Soovälja kinnistu alghinnad on oksjonil vastavalt 2671 ja 2908 eurot.

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Oksjon kestab 29. septembrini.