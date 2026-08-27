Valge Daami kiirmaleturniir tuleb viiendat korda

Laupäeval ja pühapäeval mängivad Haapsalu väikeses linnuses malet 30 kutsutud väga kõrgel tasemel sportlast.

Seekordne Valge Daami malevõistlus on mõeldud ühtlasi tähistama Eesti naismaletaja, maletreeneri ja -ajakirjaniku Merike Rõtova 90. sünnipäeva.

Rõtova on Eesti ilmselt tuntuima maledünastia liige – kirjandusteadlase, kultuuriloolase, tõlkija ja maletaja Oskar Kuninga tütar, maletaja Regina Narva ning maletaja ja maletreenerina alustanud ajakirjaniku Igor Rõtovi ema ning praegu aktiivselt malet mängivate Mai ja Triin Narva vanaema.

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Merike Rõtova ise ei võistle, aga on kohal ja elab kindlasti kaasa.

„Ma ei saa juubilarina mängima tulla – äkki hakkavad veel viisakusest mulle lihtsamini viiki pakkuma,” ütles Rõtova Lääne Elule. Turniiridest Elvas ja Saaremaal on ta viimati võistlejana osa võtnud, Pühajärve ja Haapsalu omadest mitte. „Suuremal osal olen kohal olnud. Haapsalu on nii ilus linn ja siin on tõesti tore mängijatele kaasa elada,” ütles ta.

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