Haapsalu Valge Daami mõõk läks Lätti

Nädalavahetusel peetud Haapsalu Valge daami kiirmaleturniiri peaauhinna – võidumõõga – viis koju Läti suurmeister Arturs Neiksans.

Kümne male suurmeistri osavõtul peetud turniiri tulemus otsustati viimases voorus.

Hästi alustanud Neiksans jäi punktisummalt peagi maha turniiri liidrist, Soome suurmeistrist Tomi Nybäckist. „Olin taga poole punktiga, siis juba punktiga. Arvasin, et seekord ei ole eriti šanssi teda võita. Kui eelviimases voorus, kui mul õnnestus võita Pultineviciust, sain aru, et on lootust. Viimases partiis õnnestus kõik ja ma olen väga rahul,“ ütles Neiksans. Nii Neiksans kui Nybäck said mõlemad 7 punkti 9st, võit läks lisanäitajate alusel Nieksansile.

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!