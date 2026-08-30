Maleturniiri võit läks Soome

Viiendat korda toimunud Valge Daami maleturniiri võitis tänavu Soome maletaja Toivo Keinänen.

Nii Keinänen kui ka teiseks tulnud Aleksandr Volodin said turniiril üheksast võimalikust punktist seitse, kuid ülejäänud näitajate vaates oli Keinänen parem ja võidu sai tema.

Kolmanda koha sai 6,5 punktiga Jaan Ehlvest. Talle järgnesid 6 punktiga Kaido Külaots ja 5,5 punktiga Kaarel Nestor.

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Naiste arvestuses sai 1. koha 5,5 punktiga Mai Narva, teiseks tuli s