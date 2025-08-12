Valge Daami maleturniiri võitis Saksa suurmeister

Nädalavahetusel Haapsalu linnuse väikeses hoovis toimunud 4. rahvusvahelise Valge Daami kiirmaleturniiri võitis suurmeister Daniel Fridman Saksamaalt. Soome noor maletaja Toivo Keinänen oli teine ja Hollandi suurmeister Jan Smeets kolmas.

Maleliidu juhatuse liige Triin Narva, kes ise samuti turniiril kaasa mängis, oli võistlusega väga rahul. „Hästi läks ja ilmaga väga vedas,” ütles ta, lisades, et tegemist oli põneva turniiriga.

„Esimese päeva lõpuks oli viie punktiga turniiri liider Keinänen. Teisel päeval tal nii hästi ei läinud. Ta kaotas kohe teise päeva esimeses voorus ühe tähtsa partii ja tegi hiljem kaks viiki,” rääkis Narva.

„Teine koht on ka