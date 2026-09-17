Lääneranna vallas pudenesid teele palgid

Kuula artiklit, minutit ja sekundit 0:00 / :

Kolmapäeval, 16. septembril kell 7.17 kutsuti päästjad Lääneranna valda Tõitse külasse, kus Pärnu-Lihula maanteele oli pudenenud koorem palke, millest suurem osa oli veerenud tee äärde, ent osa palke oli ka keset sõiduteed. Päästjad leidsid maanteelt palke mitmest kohast ning lükkasid need teelt ära.

Samal päeval kell 21.08 anti teada, et Lääne-Nigula vallas Enivere külas on Palivere-Oonga teele kukkunud puu ja tee seetõttu osaliselt suletud. Päästjad eemaldasid teelt liiklust takistava puu.

Artikkel jätkub peale reklaami