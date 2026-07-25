Söögikohtades rikuti tuleohutusnõudeid

Juhan Hepner

juhan@le.ee

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Evakuatsioonivalgustus. Foto: Juhan Hepner

Läänemaal ja Lääneranna vallas kontrollitud toitlustusasutustes leiti kõigis tuleohutuse seisukohalt puudusi.

Juunis kontrollisid päästeameti Lääne päästekeskuse inspektorid Pärnu-, Järva-, Rapla-, Lääne-, Saare- ja Hiiumaa toitlustusasutuste tuleohutust. Läänemaal kontrolliti nelja ja Lääneranna vallas kaht söögikohta.

Kõigis leidsid inspektorid nõuete täitmisel puudusi. Päästeamet ei avaldanud, milliseid konkreetseid söögikohti kontrolliti.

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„Kõigis kuues toitlustusasutuses tuvastasid inspektorid puuduliku evakuatsioonivalgustuse. Samuti esines puudusi esmaste tulekustutusvahenditega,” ütles Lääne Elule Lääne päästekeskuse tuleohutuskontrolli meeskonna peainspektor Henry Lai.

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