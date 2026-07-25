Söögikohtades rikuti tuleohutusnõudeid

Läänemaal ja Lääneranna vallas kontrollitud toitlustusasutustes leiti kõigis tuleohutuse seisukohalt puudusi.
Juunis kontrollisid päästeameti Lääne päästekeskuse inspektorid Pärnu-, Järva-, Rapla-, Lääne-, Saare- ja Hiiumaa toitlustusasutuste tuleohutust. Läänemaal kontrolliti nelja ja Lääneranna vallas kaht söögikohta.
Kõigis leidsid inspektorid nõuete täitmisel puudusi. Päästeamet ei avaldanud, milliseid konkreetseid söögikohti kontrolliti.
„Kõigis kuues toitlustusasutuses tuvastasid inspektorid puuduliku evakuatsioonivalgustuse. Samuti esines puudusi esmaste tulekustutusvahenditega,” ütles Lääne Elule Lääne päästekeskuse tuleohutuskontrolli meeskonna peainspektor Henry Lai.
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