Hobifotograaf kohtas hundipesakonda

Hobifotograaf Merike Pikkmets kohtas Lääneranna vallas Tuhu soo lähistel tee peal kuut hundikutsikat.

„Lontisid kuuekesi ringi. Mõni andis teisele käpaga, kutsikate värk,” ütles Pikkmets Lääne Elule. Kutsikad jäid kaamerasilma 16. juulil, kui Pikkmets oli ette võtnud järjekordse fotoretke, et leida midagi põnevat. „Esialgu vaatasin binokliga kaugemalt, mõtlesin, et šaakal,” ütles ta. Siis aga ilmus teele teinegi hundikutsikas ja riburada järgmised.

Pikkmets filmis kutsikaid 30 meetri kauguselt ja need ei lasknud end segada. „Siis hakkas metsast kostma väga koledat krägina moodi häält,” ütles Pikkmets. Tõenäoliselt oli see hundiema, sest hääle peale kadusid kutsikad üksteise järel ühes