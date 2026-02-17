Kirblas jäi pildile merikotkas

Foto Merike Pikkmets

Oidrema elanik Merike Pikkmets pildistas 14. veebruari lõuna paiku Lihula külje all Kirblas merikotkast, kes kinnitas keha rebasekorjusega.

Kas lind oli rebase ise surmanud, pole teada. Pikkmets pakkus, et ehk oli tegu autolt löögi saanud loomaga.

Pikkmets ütles, et läks Kasari sillale plaaniga seal pildistada, aga midagi põnevat ei leidnud. Tagasiteel silmas ta kümmekonna meetri kaugusel tee ääres maisipõllul einestavaid merikotkaid. „Üks oli arem ja lendas eemale, teine aga minust välja ei