Matsalu merikotkapaaril on pool aega hautud

Pool haudeaega on möödas ja Matsalu merikotkapoeg peaks kooruma mõne nädala pärast.

Veebikaamera vaateväljas pesitseva paari emaslind munes oma ainsa muna 29. märtsil. Koorumiseni kulub merikotkastel 34–42 päeva. „Natuke üle kuu,“ ütles ornitoloog Urmas Sellis Lääne Elule. Tänaseks on hautud 22 päeva. Emas- ja isaslind hauvad kordamööda – üks tuleb ja teine läheb, et keha kinnitada. Isaslind on toonud emaslinnule pessa ka kala, mille see kiiresti nahka on pistnud.

„Pigem toobki isaslind emaslinnule,“ ütles Sellis. Emaslind pühendub haudumisele kauem. „Ükskord tegime analüüsi, kus paar haudus päeviti peaaegu võrdselt, öösiti aga oli pesal emaslind,“ ütles Sellis.

Merikotkad (mitte praegune paar) ehitasid veebikaameras nähtava pesa 1996. aastal, kui varasem pesapuu ära kuivas. Sellest ajast peale on seal pesitsenud eri kotkapaare ja üles kasvanud 30 kotkapoega. Mullu jäi Matsalu kotkapesa tühjaks, tunamullusel paaril oli kaks poega, kes hukkusid.

Eestis elutseb 250 merikotkapaari, kõige rohkem on neid Lääne-Eestis.