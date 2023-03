Merikotkad sätivad juba pesa

Matsalu looduskaitsealal pandi merikotka pesakaamera üles veebruari esimeses pooles. „Siis oli näha, et mingi tegevus käib,” ütles Urmas Sellis Kotkaklubist. „24. veebruaril oli paar kenasti pesa peal, toimetas. Praegu tundub, et neil on tõsine kavatsus pesitsema hakata.”

Reede õhtul sadas maha paks lumekiht ja paaril päeval ei olnud merikotkaid ei näha ega kuulda.

Esmaspäeval kohendas merikotkapaar pesa, eile oli aga taas vaikus.

(25 aasta jooksul, 1996–2020 on pesas üles kasvanud kokku 30 kotkapoega – tegemist on väga produktiivse kohaga. Tunamullu oli pesas kaks poega, kes kahjuks mõlemad hukkusid, põhjuseks linnugripp. „Mullu käis konkurents pesa pärast, pesitsemiseks ei läinud,” nentis Sellis.

Pesakaamera on paigaldatud Eesti teadaolevalt kõige põlisemale merikotkaste pesitsusterritooriumile – kotkad on seal pesitsenud juba vähemalt 1870. aastast.