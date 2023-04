Matsalu merikotkapaar sai nimed

Matsalu merikotkapaar sai sel nädalal nimed – emaslind on Ella ja isaslind Elmar.

Matsalus veebikaamera vaateväljas pesitsevaid merikotkaid jälgib ja arutleb nende elu üle Looduskalender.ee foorumis arvukalt loodushuvilisi, kes korraldasidki hääletuse e-tähega algavate nimede seas. Kõige rohkem hääli kogusid nimed Ella ja Elmar. Ornitoloog Urmas Sellis pakkus, et e-tähega nime võisid kotkapesa jälgijad valida põhjusel, et Elmari jalarõngal on seesama täht.

2009–2014 pesitsesid veebikaamera vaateväljas Linda ja Sulev, 2016–2017 Anna ja Uku, 2018–2019 Suvi ja Sulev ning 2021–2022 Eve ja Erik.

Ella munes oma esimese ja ainukese muna 29. märtsil ja haub seda Elmariga kordamööda. Sellise sõnul on üks muna tavapärane, kuigi mune võib merikotkastel olla ka kaks või kolm. Kooruma peaks kotkapoeg maikuus – kõige varem esimese nädala lõpuks.

Vaata merikotkaid siit: Merikotkakaamera | Looduskalender.ee