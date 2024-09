Ester Karuse: Eesti sport vajab võlurit, kes avaks rahakraanid

Eesti Olümpiakomitee uueks presidendiks valitakse 11. oktoobril kas Urmas Sõõrumaa, Erich Teigamägi või Kersti Kaljulaid. Kõik kolm on kahtlemata väärikad kandidaadid ja juhtidena ennast tõestanud. Seega usun, et ükskõik, kes nimetatud kolmikust valituks osutub, siis spordivanker jätkab vähemalt sama hooga veeremist. Aga kas praegune hoog meid rahuldab? Pigem mitte – spordiinimesed on üldiselt tulemusele orienteeritud maksimalistid ja kriitiline meel on neisse sisse kodeeritud. Leian, et muutusi on vaja ning püüan riigikogu liikme ja spordisõbrana olukorda oma vaatevinklist analüüsida.

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!