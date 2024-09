Õigusabi valimine: kas pöörduda advokaadi, juristi või vandeadvokaadi poole?

Foto: unsplash

Elus võib tulla ette olukordi, kus oma õiguste kaitsmine ilma professionaalse õigusabita tundub keeruline. Riik on kehtestanud igaühe huvide ja õiguste kaitseks suure hulga reegleid ning norme ja nendega tutvumine võib tunduda, ilma sellele vastava õigusala asjatundjata, aeganõudev ja segane. Sellistes olukordades tekib sageli küsimus, millist õigusspetsialisti valida: kas pöörduda juristi, advokaadi või vandeadvokaadi poole?

Kõik kolm eelnevalt nimetatud on õigusvaldkonna spetsialistid, kuid nende rollid ja õigused on üksteisest märkimisväärselt erinevad. Käesolevas artiklis vaatleme iga ametikoha eripärasid ja selgitame, millal oleks kõige otstarbekam pöörduda konkreetse spetsialisti poole. Artikkel annab ülevaate, kuidas need erinevad rollid praktikas toimivad ja milliseid õigusabi lahendusi nad pakuvad. Lisaks esitatakse praktilisi näiteid, mis aitavad teil teha teadliku ja kaalutletud valiku õige spetsialisti kasuks, et tagada oma huvide parim kaitse.

Mis vahe on advokaadil, juristil ja vandeadvokaadil?

Jurist

Jurist on lai mõiste, mis hõlmab kõiki (enamasti) õigusalase haridusega isikuid. Juristid võivad töötada erinevates valdkondades, nagu näiteks ettevõtete juriidilised osakonnad, riigiasutused või akadeemilised ringkonnad.

Juristina tegutsemine ei ole aga seadusega reguleeritud. Kuigi nad võivad pakkuda õigusabi ja koostada dokumente, ei ole neil automaatselt õigust esindada kliente kohtus, välja arvatud teatud erandjuhtudel tsiviil- ja haldusasjades, kui kohus on selleks loa andnud. Seega kui oled endale appi palganud juristi, siis tuleb meeles pidada, et üldjuhul ei tohi ta teid Riigikohtus esindada, kuna tal puudub selleks vastav kvalifikatsioon. Samuti ka jurist, kes töötab advokaadibüroos, ei tohi osutada õigusteenust advokaadibüroo nimel. Seega kliendile peab olema arusaadav, kes talle õigusteenust osutab – kas õigusbüroo või advokaadibüroo.

Advokaat

Advokaat on õigusalase kõrgharidusega isik, kellel on selleks vastav kutsetunnistus ja kes on advokatuuri liige. Advokaatidel on õigus esindada kliente kohtus ja pakkuda laiaulatuslikku õigusabi, sealhulgas nõustamist ja dokumentide koostamist. Advokaadi funktsiooniks on seista kliendi õiguste eest ja lepitada osapooli. Nad toetuvad oma töös seadustele, kutse-eetikale ning varasematele juhtumitele (sh kohtupraktikale). Advokaat töötab advokaadibüroos ning nende tegevuse üle teeb Eestis järelevalvet Eesti Advokatuur.

Vandeadvokaat

Vandeadvokaat on advokaat, kes on sooritanud vandeadvokaadi eksami ning on tegutsenud vähemalt kolm aastat vandeadvokaadi abina. Seega vandeadvokaatide näol on tegemist kõrgelt kvalifitseeritud spetsialistidega, kellel on suurem kogemus ja teadmised. Nad võivad esindada kliente kõikides kohtutes ja pakkuda keerulisemaid õigusabi teenuseid.

Vandeadvokaat vastutab oma tegevuse eest isikuliselt ning varaliselt ning ta peab enda kutseoskusi ning ametialaseid teadmisi pidevalt täiendama. Lisaks omab vandeadvokaat seadusega kaitstud konfidentsiaalsust.

Haridus

Jurist

Juristid omandavad (enamasti) oma hariduse ülikoolide õigusteaduskondades, kus nad saavad bakalaureuse- või magistrikraadi õigusteaduses. Haridustee käigus õpitakse erinevaid õiguse valdkondi, sealhulgas tsiviilõigust, kriminaalõigust, haldusõigust ja rahvusvahelist õigust. See haridustee annab juristidele põhjalikud baasteadmised mitmetes õigusteaduse valdkondades.

Advokaat

Advokaadiks saamiseks peab jurist sooritama advokaadieksami ning seejärel olema vastu võetud Eesti Advokatuuri liikmeks. Advokaadieksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast. Selle eesmärk on välja selgitada, kas juristi kui eksamineeritava oskused ja erialased teadmised vastavad nõuetele ning kas kandidaadi isikuomadused on sobilikud advokaadi tegevuses. Advokaadi õigused ja kohustused on seadusega reguleeritud ning ta vastab kõrgetele kutsestandarditele.

Vandeadvokaat

Vandeadvokaadiks saamiseks peab advokaat olema töötanud vähemalt kolm aastat vandeadvokaadi abina, millele omakorda on seatud tingimused, ning sooritanud täiendava vandeadvokaadi eksami. Lisaks peab vandeadvokaat andma vande, mis kinnitab tema pühendumust kutseala eetika reeglitele ja kõrgetele standarditele. Vandeadvokaadiks saamine on märk professionaalsest tipptasemest ja pühendumisest.

Töövaldkonnad ja ülesanded

Juristi töövaldkonnad ja ülesanded

Juristid võivad spetsialiseeruda erinevatele valdkondadele, nagu ühinguõigus, intellektuaalomand, maksuõigus või rahvusvaheline õigus. Nende kohustused sõltuvad töökohast ja tööülesannetest, kuid nad peavad ikkagi järgima kehtivaid seadusi ja kutse-eetika nõudeid. Ülesanded võivad hõlmata õigusanalüüside tegemist, juriidiliste dokumentide koostamist ja nõustamist. Juristid töötavad tihti organisatsioonide sees, kus nad aitavad tagada vastavuse seadustele ja regulatsioonidele. Jurist võib küll anda väärtuslikku õigusabi, kuid tal puudub üldjuhul õigus esindada kliente kohtus, välja arvatud teatud erandjuhtudel.

Advokaadi töövaldkonnad ja ülesanded

Advokaadid võivad töötada erinevates õigusvaldkondades, sealhulgas tsiviilõigus, karistusõigus, haldusõigus ja äriõigus. Nende ülesanded hõlmavad klientide nõustamist, lepingute koostamist, läbirääkimiste pidamist ja vajadusel ka klientide esindamist kohtus. Näiteks võib advokaat aidata lahendada pärimisasju, abielulahutust, esindada teid töövaidlustes või koostada kinnisvaratehingute dokumente ja palju muud. Samuti aitab advokaat ka kliendil aru saada ning olla teadlik tema õigustest ja võimalustest, selgitades seadusi, menetluse käiku ja vastates muudele tekkivatele küsimustele. Advokaatide eesmärk on leida olukorrale parim võimalik lahendus, pakkudes tuge ka kompromisside leidmisel.

Advokaatidel on laialdasemad õigused, sealhulgas esindada kliente kohtus ja pakkuda õigusnõu. Nende tegevust reguleerib rangelt advokatuuriseadus ja eetikakoodeksi, mis tagavad kõrged standardid. Advokaadid on kohustatud kaitsma oma klientide huve, säilitama konfidentsiaalsust ning jälgima, et kliendi õigusi ei rikutaks.

Vandeadvokaadi töövaldkonnad ja ülesanded

Vandeadvokaadid tegelevad keerukamate juriidiliste küsimuste ja kohtuasjadega. Mõndades kohtumenetlustes võib seadus nõuda, et klienti esindaks just vandeadvokaat. Nad esindavad kliente kõikides kohtuastmetes, sealhulgas Riigikohtus. Nende ülesanded võivad hõlmata suurte ettevõtete esindamist rahvusvahelistes vaidlustes, keeruliste lepingute koostamist või kriminaalasjade kaitsmist. Näiteks võib vandeadvokaat aidata rahvusvahelise kaubanduse küsimustes, maksuõiguse probleemide lahendamisel või esindada kliente suurte ettevõtete ühinemistes. Vandeadvokaadid on kohustatud esindama oma kliente parimal võimalikul viisil ja tagama õiglase kohtumõistmise.

Vandeadvokaatidel on kõik advokaatidele omased õigused, kuid lisaks on neil täiendavaid õigusi ja kohustusi. Neil on suurem roll advokatuuri töö korraldamises ja juhtimises, sealhulgas osalemine ka advokatuuri juhtorganite töös ja panustamine kutseala arengusse. Nad peavad järgima veelgi kõrgemaid standardeid ning seejuures pidevalt oma teadmisi ja oskusi täiendama. Vandeadvokaadil on sageli kohustus juhendada ka nooremaid kolleege, sealhulgas advokaate, kes alles taotlevad vandeadvokaadi staatust. Ta võib tegutseda patroonina ja pakkuda neile professionaalset tuge ja juhendamist.

Millal pöörduda vandeadvokaadi poole?

Keerukad ja rahvusvahelised juhtumid

Kui teie juriidiline küsimus on keeruline või hõlmab rahvusvahelist õigust, võib vandeadvokaadi abi olla hädavajalik. Näiteks rahvusvahelise kaubanduse vaidlused või keerulised ettevõtete ühinemised nõuavad sageli vandeadvokaadi teadmisi ja kogemusi.

Suured finantsilised panused

Kui teie juhtum hõlmab suuri rahasummasid või võib mõjutada teie ettevõtte tulevikku, on vandeadvokaadi kasutamine sageli parim valik. Näiteks keerulised maksuvaidlused võivad nõuda vandeadvokaadi teadmisi ja kogemusi.

Praktilised näited

Pärimisasjad

Kui vajate abi pärimisasjades, võib advokaat aidata koostada testamenti ja esindada teid kohtus. Kui pärandvara hõlmab rahvusvahelisi varasid, võib vandeadvokaat olla vajalik, et tagada kõigi juriidiliste aspektide korrektne käsitlemine.

Ettevõtete ühinemised

Ettevõtte ühinemise korral võib jurist aidata koostada vajalikud dokumendid ja tagada vastavus seadustele. Kui ühinemine hõlmab suuri rahasummasid või rahvusvahelisi tehinguid, on vandeadvokaadi abi soovitatav, et tagada tehingu sujuvus ja õiguspärasus.

Kriminaalasjad

Kui seisate silmitsi kriminaalsüüdistusega, on oluline pöörduda advokaadi poole, kes võib teid kaitsta kohtus. Keerukamate ja raskemate juhtumite korral on vandeadvokaat parim valik, et tagada tugev ja kompetentne kaitse.

Kokkuvõte

Õigusabi valik sõltub teie konkreetsetest vajadustest, olukorrast ja juhtumi keerukusest. Juristid, advokaadid ja vandeadvokaadid pakuvad erinevaid teenuseid ja neil on erinevad õigused ning kohustused. Kui teie juhtum on keeruline, rahvusvaheline või hõlmab suuri rahalisi panuseid, on vandeadvokaadi poole pöördumine sageli parim valik, kuna nende kogemused ja kvalifikatsioon tagavad põhjaliku ja professionaalse abi. Kiireloomuliste ja lihtsamate küsimuste korral, näiteks juriidiliste dokumentide koostamisel või üldise õigusnõu saamisel, võib olla mõistlikum ja praktilisem pöörduda juristi poole, mis samuti aitaks säästa ka rahalisi ressursse. Kui aga teie probleem on juba keerukam ning võib tulevikus vajada ka kohtumenetlust, oleks otstarbekas konsulteerida kas advokaadi või vandeadvokaadiga, et tagada teie huvide parim kaitse ja tugevaim esindatus kohtus.

