Ester Karuse: sõda Ukrainas paljastas Euroopa riikide Achilleuse kanna – loodame liigselt USA panusele

24. veebruaril täitus kaks aastat päevast, mil Venemaa alustas verist agressiooni Ukraina vastu. Kardetavasti jäävad rindeuudised ja sõjakoledused meid veel päris pikaks ajaks saatma.

Südames soovime me mõistagi kiireid muutusi, kuid reaalne elu on kahjuks karmim. Veebruaris Eestit külastanud Euroopa Parlamendi president Roberta Metsola kinnitas riigikogu ees peetud kõnes, et europarlamendi igakülgne toetus Ukrainale on olnud vankumatu ja jääb ka edaspidi vankumatuks, kuid paraku ei ole kõik liikmesriigid sarnase suhtumisega. Väiklased individuaalsed huvid seavad ohtu terve Ida-Euroopa julgeoleku, mõjutades nii terve ühenduse tulevikuperspektiive, tunnistas Maltalt pärit poliitik.

